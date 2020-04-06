الأمريكيون يترقبون ”أسبوع ذروة الوفيات“ بفيروس كورونا

حذر المسؤولون الأمريكيون، اليوم الإثنين، البلاد من ”أسبوع ذروة الوفيات“ بجائحة فيروس كورونا، بعد أن وصل معدل زيادة حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى مستوياته في إيطاليا وإسبانيا، وهما الدولتان الأكبر في أعداد الوفيات على مستوى العالم حتى الآن.

وقال الأميرال بريت جيروير الطبيب وعضو قوة مهام مكافحة كورونا بالبيت الأبيض لبرنامج (جود مورنينغ أمريكا) على شبكة إيه.بي.سي التلفزيونية: ”سيكون أسبوع ذروة دخول المستشفيات، وذروة دخول وحدات العناية المركزة وللأسف ذروة الوفيات“.

وخص جيروير بالتحذير نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وديترويت، وأكد رسالة الجراح الأمريكي جيرومي آدمز الذي حذر يوم الأحد قائلا: ”ستكون هذه لحظة بيرل هاربور، أو لحظة 11 سبتمبر بالنسبة لنا“.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة 336 ألف حالة أمس الأحد، وأصبحت الولايات المتحدة الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بأكثر من مثلي عدد الحالات في إيطاليا وإسبانيا، وفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات حكومية.

وفي الولايات المتحدة تعلن وفاة نحو مثلي من تعلن وفاتهم يوميا في إيطاليا وإسبانيا بسبب الفيروس؛ فارتفعت الوفيات في أمريكا إلى 1144 حالة أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من الجائحة إلى 9573 حالة.

وتشكو المستشفيات من نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية، في حين يموت المرضى المعزولون بعيدا عن أسرهم وحيدين، ويخضع نحو% من الأمريكيين لأوامر بالبقاء في منازلهم من حكام ولاياتهم.

وفي أول مراجعة تجريها الحكومة الأمريكية لقدرة المستشفيات على التعامل مع تفشي الفيروس، أكد محققون اليوم الإثنين أن المنشآت العلاجية على مستوى البلاد تواجه ”تحديات كبيرة“ منها نقص المعدات والعاملين.

وفيما يتعلق بالفحوص وعلاج المرضى، فليس لدى المستشفيات قدرات كافية للتعامل مع ارتفاع الأعداد، مما يؤثر نفسيا على الأطباء والعاملين بالتمريض، وفقا لما ذكره المحقق العام بوزارة الصحة والخدمات البشرية في تقرير استند إلى مسح شمل 323 مستشفى، في الفترة من 23 إلى 27 مارس المنصرم.

وقال محققو الوزارة إن المستشفيات أبلغت عن نقص كبير في معدات الحماية الشخصية مما يعرض العاملين والمرضى للخطر، وأن تلك ”المستشفيات تبلغ باستمرار عن انتظار يصل إلى سبعة أيام أو أكثر لظهور نتائج التحليلات.

بارقة أمل

على الرغم من التحذيرات المتشائمة، هناك نموذج واحد على الأقل يشير إلى تباطؤ معدلات الوفاة.

فيتوقع نموذج جامعة واشنطن الذي أورده عدد من المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين ببعض الولايات أن يبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 81766 حالة بحلول الرابع من أغسطس، بانخفاض 12 ألف حالة عن توقعات صدرت في مطلع الأسبوع.

ويتوقع هذا النموذج الذي يجري تحديثه وفقا للبيانات الجديدة أن يبلغ الطلب على أسرة المستشفيات ذروته بحلول 14 أبريل، وأن تبلغ الوفيات ذروتها اليومية عند 3130 حالة في 16 من نفس الشهر.

وكتب الرئيس دونالد ترامب، الذي تراوحت تعليقاته السابقة بين التحذير الشديد والتفاؤل الذي يتعارض مع آراء طاقمه الطبي، على تويتر يقول اليوم الإثنين: ”أمريكا قوية… ضوء في نهاية النفق“.