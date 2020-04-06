وأنت في المنزل.. هذه الأخطاء تضر بصحتك

أدت كورونا إلى إجراءات وتدابير صارمة في جميع أنحاء العالم، كان أكثرها شيوعا الإغلاق وحظر التجوال، والذي يتركنا عالقين في المنزل، ويعرقل روتين حياتنا.

ولكن بينما يلجأ الجميع للاختباء في المنزل لحماية صحتنا، سلطت مجلة ”مسكيرا“ الضوء على بعض العادات المنزلية السيئة التي من شأنها تقويض مناعتنا والإضرار بصحتنا:

مشاهدة الأخبار

في فترة عصيبة مثل هذه، نميل لمشاهدة الأخبار لفترات طويلة بحثا عن معلومات وأنباء جديدة، ولكن الخبراء يحذرون من أن الجلوس أمام التلفزيون أو الاستمرار في الاستماع إلى تحديثات الأخبار على مدار اليوم، يؤدي إلى التوتر والاكتئاب، مما يقوض من المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

خلع الحذاء

يحتاج الجميع للبقالة وبعض المستلزمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك يصبح الخروج ضروريا، ولكن عليك الحذر من التجول بالحذاء في المنزل بعد العودة، حيث ينصح الخبراء بخلع الحذاء بمجرد عودتك إلى المنزل، حتى لا ينشر البكتيريا الضارة من الأماكن الخارجية إلى أسطح المنزل.

الإفراط في التسوق

الممل يدفعنا للبحث عن تسلية منزلية، ومن السهل الانسياق بالتسوق عبر الإنترنت والذي يمكن أن يزيد لاحقا من التوتر والقلق إذا كنت تنفق الكثير على شراء الأشياء التي لا تحتاجها حقا.

ولذلك ينصح بإعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجها قبل بدء التسوق ومحاولة عدم الخروج عنها.

القيلولة

يدفعنا الإغلاق للكسل واللجوء للنوم كوسيلة لتمضية الوقت، ولكن يسهل أن يفرط المرء في ذلك، وتصبح القيلولة أطول وأطول، مما يعرقل أنماط النوم ويؤدي إلى السهر ويقوض المناعة.