ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 4897 حالة‎

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أعلنت هيئة الصحة الوطنية؛ أن عدد حالات الوفاة بالمستشفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة. وقالت الهيئة، إن ”15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى“.