 11 وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين – إرم نيوز‬‎

11 وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

11 وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، 11 حالة وفاة، و414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، إن ”الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب المرض، بلغت 163 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 3660، وتعافى 73 مريضا“.

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