وافدون في الكويت يهجرون مساكنهم خوفا من تطبيق حظر تجول شامل (فيديو)

غادر عدد من العمالة الوافدة في الكويت، مناطق سكنهم على وجه السرعة، إلى مناطق أخرى؛ بعد تداول أحاديث عن قرب فرض حظر كلي على مناطقهم؛ للسيطرة على الأوضاع الصحية؛ عقب اكتشاف إصابات كبيرة بفيروس كورونا بين العمالة الوافدة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية، ”أنه تم رصد حركة هجرة لأعداد كثيفة من العمال، من منطقتي الجليب والمهبولة، اللتين شهدتا إصابات بفيروس كورونا، بعد انتشار معلومات عن إصدار قرار بالحظر الكامل على هاتين المنطقتين، خلال الساعات القليلة المقبلة“.

وأوضحت المصادر، ”أنه تم نقل الوافدين بحافلات تابعة للشركات التي يعملون بها إلى منطقتي الجهراء وأمغرة؛ خشية من توقف عملهم في حال تم فرض الحظر الكلي على مناطقهم وعدم تمكنهم من التحرك“.

وتداولت بعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو، قيل إنه للحظة مغادرة العمالة من منطقة المهبولة، حيث ظهرت أعداد كبيرة من العمال الذين قاموا بنقل أغراضهم الشخصية بالحافلات للتوجه إلى منطقة أخرى.

وأشارت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عقب تداول مقاطع الفيديو المصورة، إلى بدء عملية إغلاق منطقة جليب الشيوخ، عبر وضع الحواجز الأسمنتية، بالتعاون بين وزارتي الداخلية والأشغال.

وتزامنت حركة العمالة الوافدة مع اجتماع لمجلس الوزراء؛ لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بفيروس ”كورونا“، ومتابعة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وسط توقعات بأن تنتج عن هذا الاجتماع قرارات تتعلق بمناطق العمالة الوافدة.