قيد التجربة.. شركة أمريكية على وشك إنتاج لقاح مضاد لكورونا

أعلنت شركة أمريكية، أنها على وشك إنتاج نحو 1.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، على أساس تجريبي، معربة عن أملها في أن ينجح اللقاح في القضاء على الفيروس، مؤكدة أنها ستتبرع بكامل الجرعات للمصابين الذين يعانون من عوارض متقدمة؛ على أمل أن يتم شفاؤهم من المرض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”جيلياد“، دانيل داي، إن ”لقاح (رمديسيفير) يعتبر علاجا فعالا ضد مرض إيبولا، ونجح في علاج معظم الإصابات بمرضي ميرس وسارس“، لافتا إلى أن ”اللقاح المطور لا يزال قيد التجربة، ونأمل أن يكون فعالا في علاج كورونا“.

وأكد أن ”الشركة تقوم بالتشاور مع السلطات الصحية الأمريكية بشأن استعماله بالمستشفيات“.

وأضاف ”داي“ لمجلة ”نيوزويك“ الأمريكية: ”نحن على وشك الانتهاء من إنتاج 1.5 مليون وحدة سيتم توزيعها مجانا لعلاج الحالات المتقدمة“، مبينا أن ”اللقاح لا يزال قيد الدراسة من قبل السلطات الصحية، ولم يتم حتى الآن الموافقة عليه بشكل رسمي في معظم دول العالم“.

وأشار إلى أنه ”يتم حاليا تجربة الدواء على آلاف المصابين بكورونا“، موضحا أنه ”يتم إعطاء المريض اللقاح عن طريق حقنة بالوريد“.