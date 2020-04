”أبل“ تقتحم صناعة المعدات الطبية استجابة لأزمة كورونا (فيديو)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ”أبل“، تيم كوك، أن الشركة بدأت بتصميم دروع للوجه من أجل العاملين في المجال الطبي، في حين نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ قدم فيه استعراضا حول استجابة الشركة لأزمة فيروس كورونا.

وقال كوك: إن الشركة تهدف إلى إنتاج مليون درع أسبوعيا، وتنوي شحن مليون أخرى كل أسبوع، مبينا أن الشركة توزع الدروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف كوك أن ”الشركة تلتزم بدعم الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، ولقد أطلقت جهودًا جمعت بين مصممي المنتجات والهندسة والعمليات وفرق التعبئة والتغليف وموردينا لتصميم وإنتاج وشحن الكمامات للعاملين في مجال الصحة“.

وتأتي تلك المبادرة من ”أبل“ في ظل معاناة الأطباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة من نقص معدات الوقاية الشخصية، مثل واقيات الوجه والأقنعة، مما يعرضهم للخطر أثناء تفشي فيروس كورونا.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020