كورونا يستشري في سجون باكستان بعد إصابة 49 سجينا‎

أعلن رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، عثمان بوزدار، أن 49 إصابة بفيروس كورونا سجلت في أحد سجون الإقليم.

وأوضح بوزدار في تصريح عبر حسابه في ”تويتر“ الإثنين، أن الفحوصات الطبية سجلت إصابة 49 سجينا بفيروس كورونا، مشيرا أنه تم عزلهم في الحجر الصحي.

وأضاف أن نحو 300 إصابة سجلت في الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1493.

بدوره، أفاد مراسل الأناضول، أن المحكمة الدستورية تلقت طلبات عديدة تقضي بالإفراج عن السجناء المحكومين ببعض الجرائم.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، تسجيل 397 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرفع الإجمالي إلى 3 آلاف و469.

وأشارت إلى وفاة 5 أشخاص ليرفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 50، لافتة أن 257 مريضا تعافوا عقب تلقيهم الرعايا الصحية.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و284 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.