وفاة مصري أصيب بفيروس ”كورونا“ مرتين

كشف مصدر بوزارة الصحة المصرية، عن وفاة أول حالة لمصاب بفيروس كورونا، بعد إصابته بالعدوى مرة أخرى، رغم تعافيه منذ شهر تقريبًا، وذلك بمحافظة الغرببة شمال العاصمة القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إن ”المتوفى يبلغ من العمر 83 عامًا، ويسكن بقرية الهياتم بمحافطة الغربية، وسبق أنْ أصيب عن طريق أحد المخالطين لمصاب بالفيروس، وتم حجزهما في مستشفى العزل الصحي، حيث تلقى العلاج المناسب ليتم شفاؤه، وتتحول نتائجه من إيجابية إلى سلبية“.

وأضاف المصدر أن ”نجل المصاب، هو من نقل العدوى لوالده مرة أخرى، بل وللقرية بأكملها، وذلك بسبب حضوره إحدى المناسبات العامة ونقله للفيروس مرة أخرى لوالده، الذي سرعان ما تعرض لالتهاب رئوي حاد، تمكن منه كليًا ليتوفي فور وصوله المستشفى“.

لاحقًا، أكدت وزارة الصحة بمديرية محافظة الغربية، الواقعة، مشيرة في بيان إلى أنها ”بدأت تنفيذ خطة الحجر الصحي لذات القرية وتقسيمها الى مربعات حسب الزيادة السكانية، وذلك لانتشار فرق الرصد لتنفيذ المسح الطبي اليومي“.