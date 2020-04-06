السعودية .. إغلاق محل بالدمام بعد تزاحم على شراء البيض (فيديو)

أغلقت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية محلا تجاريا في الدمام بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تزاحما على شراء البيض.

وأظهر المقطع المتداول تزاحم العشرات أمام المحل رغبة بشراء البيض رغم التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس ”كورونا”.

وانفعل صاحب المقطع على الراغبين بشراء البيض، مؤكدا لهم أن ”بقاءهم دون بيض مدة عام كامل لن يؤثر عليهم، لكن تكدسهم بالعشرات أمام المحل سيتسبب بإيذائهم وانتشار الفيروس“.

يبدو لي انه سيصل بنا الحال إلى الحجر الكلي في المنزل بسبب البيض والله المستعان (العيشه كلها بيض ولا وش سالفة المكان هذا) تزاحم واثبات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية ولا لأوامر الدولة مو لهالدرجة الاستهتار معقول مافي احد فيهم خايف على نفسه ????#حظر_كامل #السعودية_بدون_بيض pic.twitter.com/yJbPOt6fz5 — ????أمل العوض????الريادة الاجتماعية????????‍♀️ (@qsmaml1) April 5, 2020

وأوضحت وزارة التجارة أنه ”تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام وأمانة المنطقة الشرقية“.

بدورها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنه تم إغلاق محل للدواجن لمخالفته إجراءات الوقاية من فيروس ”كورونا“ المفروضة.

إشارة الى المقطع المتداول بخصوص إغلاق محل لبيع منتجات الدواجن، فإن #أمانة_المنطقة_الشرقية تود التنوية على أنة تم إغلاق المحل بالتنسيق مع وزارة التجارة بسبب الازدحام وعدم اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية المفروضة للحد من انتشار #فايروس_كورونا pic.twitter.com/wRe91CL1PZ — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) April 5, 2020

وكانت شائعة انتشرت عن فقدان البيض في الأسواق السعودية، رغم التأكيد على توافره؛ ما أسفر عن تزاحم على شرائه.