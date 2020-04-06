 السعودية .. إغلاق محل بالدمام بعد تزاحم على شراء البيض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية .. إغلاق محل بالدمام بعد تزاحم على شراء البيض (فيديو)

السعودية .. إغلاق محل بالدمام بعد تزاحم على شراء البيض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أغلقت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية محلا تجاريا في الدمام بعد انتشار مقطع فيديو  يظهر تزاحما على شراء البيض.

وأظهر المقطع المتداول تزاحم العشرات أمام المحل رغبة بشراء البيض رغم التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس ”كورونا”.

وانفعل صاحب المقطع على الراغبين بشراء البيض، مؤكدا لهم أن ”بقاءهم دون بيض مدة عام كامل لن يؤثر عليهم، لكن تكدسهم بالعشرات أمام المحل سيتسبب بإيذائهم وانتشار الفيروس“.

وأوضحت وزارة التجارة أنه ”تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام وأمانة المنطقة الشرقية“.

بدورها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنه تم إغلاق محل للدواجن لمخالفته إجراءات الوقاية من فيروس ”كورونا“ المفروضة.

وكانت شائعة انتشرت عن فقدان البيض في الأسواق السعودية، رغم التأكيد على توافره؛ ما أسفر عن تزاحم على شرائه.

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