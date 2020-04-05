كورونا العراق.. ممثل ”الصحة العالمية“ ينفي أرقام ”رويترز“ مستحضرا معركة أحد

نفى ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، يوم الأحد، الأرقام الواردة من وكالة رويترز بشأن أعداد الإصابات في العراق، مؤكدا أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة من المؤسسات الصحية.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية: ”أذكر العراقيين بمعركة أحد عندما نزل الرماة لجمع الغنائم ولم يلتزموا بالتوصيات، نريد هزيمة الأزمة، وأستغرب تشكيك البعض بحصيلة الإصابات في العراق“، متسائلاً: ”لماذا هناك من يريدها أكثر؟“.

وأضاف، بأنه ”ليس لدينا أي تأكيد بشأن انتهاء أزمة كورونا بارتفاع درجات الحرارة وقدوم الصيف“.

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت عن ثلاثة أطباء ومسؤول سياسي، قولهم إن ”عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يفوق الرقم المعلن بآلاف“.

ونسبت الوكالة إلى المصادر التي طلبت عدم ذكرها أن السلطات العراقية ”أمرت الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام“.

وأثارت تلك التصريحات حفيظة السلطات الصحية في العراق، التي ردت عليها، فيما سحبت هيئة الإعلام والاتصالات رخصة مكتب رويترز في العراق مدة ثلاثة أشهر.