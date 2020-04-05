تونس تسجل 3 وفيات و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس، 3 وفيات و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 22 حالة وفاة، و574 إصابة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة مساء يوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المتابعة المستمرة للوافدين تم إلى حد الآن إخضاع 19122 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، أتم 18720 شخصًا منهم فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وأوضحت أن ”التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة خلال الأسابيع المقبلة بعدة مناطق من البلاد، طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها لم يقع احترامها في عدة مناسبات بكثير من المناطق“، وفق البيان.

ودعت وزارة الصحة “ المواطنين إلى الالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد، حماية لأمن البلاد الصحي“.

وفي السياق، قال وزير الصحة التونسي، عبداللطيف المكي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، يوم الأحد، إن بلاده ”تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، خلال الصيف المقبل، لكنه شدد على أن الأسبوع الجاري سيكون حاسمًا في مواجهة الفيروس“.

وأضاف المكي أن ”الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية في مواجهة وباء كورونا ليست عشوائية، فهناك مجلس علمي بوزارة الصحة، يتكون من أفضل الكفاءات، يتولى التقييم واقتراح الإجراءات ذات البعد الطبي، إلى جانب خلية الأزمة واللجنة الوطنية للتصدي لكورونا“.

وقال إن ”تونس لا تزال بعيدة عن الدخول في منطقة الدول المنكوبة بكورونا“، لافتًا إلى أن ”عدد وفيات الفيروس يبقى في إطار نأسف له، لكنه مقبول عمومًا بالمقارنة مع دول أخرى“.