فوتشي: يصعب القضاء على ”كورونا“ في 2020‎

كشف أنطوني فوتشي، الطبيب المسؤول عن سياسة مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن صعوبة القضاء والسيطرة على كورونا في العالم هذا العام.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني لفوتشي مع برنامج ”Face the Nation“ على قناة ”سي بي إس“ الأمريكية.

وقال فوشي: ”هناك فرصة جيدة للفيروس ليأخذ طبيعة موسمية، لأنه من غير المحتمل السيطرة عليه في العالم هذا العام“.

وأضاف: ”بما أنه من غير المحتمل القضاء عليه من على الكوكب خلال العام الحالي، فهذا يعني أن الولايات المتحدة قد تشهد عودته مجددا خلال موسم الإنفلونزا القادم“.

وأشار أنّ احتمالية عودة ظهور الفيروس هو السبب وراء سعي واشنطن بكل جدية لتكون أكثر استعدادا له مما كانت عليه.

وأردف: ”هذه الاستعدادات تشمل العمل على تطوير لقاح وإجراء التجارب السريرية على الأدوية العلاجية“.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و254 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 259 ألفا.