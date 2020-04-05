مصر تسجل 7 وفيات و103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مصر يوم الأحد، تسجيل 7 وفيات و103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ”كوفيد-19″، بينها حالة لسيدة أجنبية.

وكانت بقية الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1173 حالة مصابة.

كما جرى تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 78 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 247 مواطنا، بعد شفاء 6 حالات مؤخرا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع لتصبح 346 حالة، من ضمنها الـ247 متعافيًا.

وبينت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه عند ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية.