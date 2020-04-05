الإمارات تسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 19

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، رصدها 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم اكتشافها خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1798 حالة.

وتعود الإصابات الجديدة -بحسب وكالة الأنباء الإماراتية- لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.