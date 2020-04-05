الأردن يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة شفاء

أعلن الأردن يوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 345 حالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك لوزيري الصحة سعد جابر، والإعلام أمجد العضايلة، إلى جانب مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، في العاصمة عمان.

وأكد وزير الصحة شفاء 36 حالة، منهم 29 غادروا مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد شمال المملكة، و7 حالات غادرت مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان، ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 110 حالات.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في إجراء فحوص عشوائية في محافظات الجنوب للتأكد من الوضع الوبائي فيها، لافتا إلى أن ذلك جزء من عملية تقصي واسعة تشمل من 300 إلى 400 فحص في كل محافظة.

بدوره قال وزير الإعلام في بداية الإيجاز، إن الحكومة اتخذت منذ بداية الأزمة 207 قرارات وإجراءات ركزت على 9 محاور، لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إغلاق المعابر الحدودية للمملكة مستمر الى إشعار آخر.

من جانبه قال العميد الفراية: ”تقرر عزل منطقة الربوة في منطقة ماركا بالكامل في العاصمة عمان لإجراءات التقصي“، لافتا إلى أنه تم مغادرة المحجور عليهم في فندق ”الريجنسي بلاس“ في العاصمة عمان.

وأكد العميد الفراية، أنه ”تم التحقيق مع كل من تورط بالتصاريح المزورة وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم“، وذلك بالإشارة إلى ما يتم تداوله من أنباء حول عمليات ”تزوير“ رصدت لتصاريح ولا سيما زراعية منها، وهو ما أطاح بوزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، بحسب ما هو متداول، رغم أن المعلن عنه هو أن استقالته جاءت جراء أخطاء وقعت في بعض مديريات الزراعة في المحافظات.