الجزائر تسجل 22 وفاة و69 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الأحد عن تسجيل 22 حالة وفاة و69 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وارتفع بذلك، إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 152 حالة، والإصابات المؤكدة إلى 1320 حالة، وسط تسجيل تراجع مستمر لليوم الثاني تواليًا، في حين تعافى 95 شخصا.

وقال الناطق الرسمي للجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار: ”تم تسجيل 22 حالة وفاة جراء الفيروس، نصفها في ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، في حين توزع النصف الآخر على 11 ولاية“ لافتا إلى أنّ عدد المتعافين من الوباء القاتل؛ قفز إلى 95 شخصا.

وأوضح في المؤتمر الصحفي اليومي في العاصمة الجزائر، أن 626 جزائريا مازالوا يخضعون للعلاج بعقار (الكلوروكين).

بدوره كشف وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد عن توفير 300 ألف علبة من دواء ”الكلوروكين“، و500 ألف علبة أخرى من دواء ”زتروميسين“ لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استلمت السلطات الجزائرية؛ نحو 8.5 مليون كمامة اشترتها من الصين، وذلك بالتزامن مع بدء سريان قرار تعميم الحجر الصحي.

في حين كشف رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد أن الجزائر ستقتني 100 مليون كمامة إضافية ومليون طقم يتضمن ألبسة كلية للأطباء وأقنعة خاصة، إضافة إلى 200 ألف مجمع للكشف المبكر و200 ألف أخرى لنقلها.