ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 4934

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أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 4934، بعد تسجيل 621 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة، أن عدد الفحوصات الإجمالي بلغ 195524 فحصا، جاءت نتيجة 47806 منها إيجابية.