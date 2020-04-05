 ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 4934 – إرم نيوز‬‎

ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 4934

ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 4934

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 4934، بعد تسجيل 621 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن عدد الفحوصات الإجمالي بلغ 195524 فحصا، جاءت نتيجة 47806 منها إيجابية.

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