السعودية تسجل 5 وفيات جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة 2385 حالة منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%.

وذكر أن المملكة من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص وأيضًا في التحكم حتى الآن من حيث إحصائيات عدد المصابين لكل مليون نسمة، وهذا يدل على أثر تطبيق الإجراءات الإحترازية الاستباقية.

وناشد المسؤول السعودي الجميع بالتمسك بالتعليمات، وألّا تتسبب تجاوزات من المخالفين في وقوع تفشيات للإصابات.