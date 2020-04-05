إيران تواجه أزمة في إخضاع مدمني المخدرات لفحص كورونا

كشف مسؤول إيراني عن أزمة تواجهها السلطات في العاصمة طهران، حول جمع مدمني المخدرات المنتشرين في المدينة، مثلما كانت الإجراءات في السابق، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال أمين مجلس تنسيق مكافحة المخدرات بمحافظة طهران، مصطفى هادي زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيلنا“ المحلية، اليوم الأحد، إن ”مجلس مكافحة كورونا في العاصمة طهران ناقش مسألة جمع المدمنين على المخدرات، وتقرر عدم الإفراج عنهم“، مبينا أن ”عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف شخص“.

وأضاف أنه ”نظرا لتفشي فيروس كورونا؛ فإننا لن نتمكن من جمع المدمنين الطلقاء في الشوارع مثلما كان الأمر في السابق، حيث تعمل السلطات على وضع آلية تُمكنها من جمع الأعداد بقدر المستطاع، بينما سنعمل على إخضاع هؤلاء المدمنين لفحص فيروس كورونا“.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن ”السلطات بعد التوافق على جمع المدمنين ستعمل على إجراء اختبار فحص كورونا لهم خلال أربعة عشر يوما من وضعهم في الحجر الصحي؛ وذلك للتأكد من إيجابية أو سلبية إصابتهم بالفيروس في حال لم تظهر عليهم أعراض، ثم يتم نقلهم إلى مراكز علاج الإدمان“.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا، لا سيما في العاصمة طهران، التي تتصدر المدن الإيرانية في وفيات الفيروس، فيما سجلت إيران حتى اليوم الأحد، 58 ألفا و226 إصابة، وأكثر من 3600 وفاة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.