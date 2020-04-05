بعد إصابة 17 من الكادر الطبي بـ“كورونا“ .. السيسي يوجه بفحص جميع العاملين والمرضى بمعهد الأوارم

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإجراء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات إصابة أفراد من الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أنه في ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.

كما وجه بسرعة حصر جميع المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المعهد القومي للأورام قد أعلن إغلاق أبوابه، بعد اكتشاف ١٧ إصابة بين الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انتقال العدوى لهم، وذلك دون الكشف عن المتسبب في العدوى.

وأعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، عن إجراء فحوصات طبية لأكثر من ٥٠٠ شخص من العاملين بالمعهد، ليتم الكشف عن سبب انتقال العدوى.