خلال 24 ساعة.. إيران تعلن وفاة 151 وإصابة 2483 بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن مستشفيات البلاد سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفاة 151 شخصا وإصابة 2483 جراء تفشي فيروس كورونا على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في إفادة صحفية لعرض ضحايا كورونا، إن ”البلاد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة 151 حالة جديدة وإصابة 2483 شخصا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 3603 والإصابات إلى 58 ألفا و226 شخصا“.

وأشار جهانبور إلى وجود 4065 من المصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة صحية حرجة للغاية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في محافظة قم وسط إيران، في الـ 19 من فبراير الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة، لا تزال معدلات الإصابات والوفيات مرتفعة ولم تؤد الإجراءات الحكومية للحد من الضحايا.

وتعاني إيران نقصا حادا في المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا بسبب العقوبات الأمريكية وقلة التمويل نتيجة عدم إقرار الموازنة للبلاد التي قدمها الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان مطلع ديسمبر الماضي.