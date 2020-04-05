”كورونا“.. 45 ألف وفاة في أوروبا وتهافت عالمي على الأقنعة

المصدر: ا ف ب

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 1,16 مليون شخص، توفي منهم 63 ألفا و437 في 190 بلدا ومنطقة، بحسب تعداد أجرته وكالة ”فرانس برس“ استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا وسجلت فيها أكثر من 45 ألف وفاة. أما العدد الأكبر من الوفيات فقد سجل في إيطاليا (15 ألفا و362) واسبانيا (11 ألفا و744). أما عدد الوفيات في فرنسا فقد بلغ 7560.

وفاة طفل في الخامسة

سجلت بريطانيا رقما قياسيا جديدا يتمثل بوفاة 708 أشخاص في يوم واحد بينهم طفل في الخامسة من العمر، هو أصغر ضحية للمرض في هذا البلد. في المجموع توفي 4313 شخصا في المستشفيات في هذا البلد.

مرحلة مروعة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تدخل حاليا ”فترة ستكون مروعة“ مع ”أرقام سيئة جدا“ في الخسائر البشرية.

نيويورك تستغيث

دعا رئيس بلدية نيويورك إلى التعبئة العامة للطواقم الطبية مؤكدا أن الولاية بحاجة إلى مساعدة 45 ألف محترف إضافي.

وتشكل نيويورك المركز الجديد للوباء في الولايات المتحدة. وقد أعلن فيها عن وفاة 630 شخصا في يوم واحد في أسوأ حصيله لها خلال 24 ساعة. وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 8098.

بصيص أمل في إيطاليا

أعلنت السلطات تراجع عدد الذين يدخلون إلى مراكز العناية المشددة في المستشفيات للمرة الأولى في إيطاليا.

وقالت ”إنه نبأ مهم لأن ذلك يسمح بتخفيف العبء عن مستشفياتنا“، مؤكدة أنها ”المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا العدد منذ أن بدأنا إدارة هذا الوضع الطارئ“.

نصف البشرية في العزل

دعي 3,9 مليارات نسمة على الأقل، أي نحو نصف سكان العالم، إلى البقاء في منازلهم أو أجبروا على ذلك للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في تسعين بلدا ومنطقة، بحسب حصيلة لـ ”فرانس برس“.

وقد مددت إسبانيا العزل حتى 25 نيسان/أبريل واليونان حتى 27 نيسان/أبريل.

أقنعة واقية

طلبت فرنسا شراء حوالي ملياري قناع واقٍ من الصين وعززت في الوقت نفسه القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال.

وباتت السلطات الصحية تشجع السكان على وضع ”أقنعة بديلة“ مصنوعة من القماش.

وقال مدير معهد الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، الخبير الأمريكي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض، إنه لم يعد هناك شك في أن الفيروس ينتقل في الهواء ”عندما يتبادل الناس الحديث، وليس عند السعال أو العطس فحسب“.

ونتيجة لتصريحات مستشاره هذا نصح ترامب الأمريكيين بتغطية وجوههم في الخارج.

وأوصت سلطات ساحل العاج مواطنيها بوضع أقنعة في الأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس في هذا البلد الذي سجلت فيه 245 إصابة ولا وفيات. وسجل ثمانون بالمئة من الوفيات في العاصمة أبيدجان.

تجارب سريرية

ستبدأ في فرنسا في السابع من نيسان/أبريل تجربة سريرية تقضي بنقل بلازما دم من أشخاص تم شفاؤهم من المرض إلى ”مرضى في حالة المرض الحاد“.

وستبدأ في فرنسا أيضا تجربة سريرية أخرى تقضي بإعطاء عشرة مرضى محلولا من دم دودة بحرية تتمتع بقدرات أكسجة.

صلاحيات استثنائية

صادق البرلمان التونسي على قانون يعزز صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي أصبح بإمكانه إصدار مراسيم لمدة شهرين بهدف تسريع تبني تدابير تهدف لمكافحة احتواء فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

تأجيل

طلبت الإمارات العربية المتحدة رسميا تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى تشرين الأول/أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة تأجيل منتدى جيل المساواة (جينيراسيون ايغاليتيه)، اللقاء الدولي حول المساواة بين النساء والرجال الذي ينظم بالتعاون مع فرنسا والمكسيك، إلى النصف الأول من 2021.

عودة العالقين

أعيد 740 جزائريا كانوا عالقين في تركيا نتيجة إلغاء الرحلات الجوية، على متن ثلاث رحلات لشركة الطيران الجزائرية الوطنية. ويشكل هؤلاء جزءا من 1788 جزائريا عالقا في اسطنبول منذ نهاية آذار/مارس ستتم إعادتهم في إطار جسر جوي محدود تديره الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية التركية.

وغادر 341 أوروبيا بينهم 139 فرنسيا ومعظمهم من السياح بوليفيا السبت متوجهين إلى فرنسا على متن طائرة تم استئجارها لإعادتهم إلى بلدانهم.