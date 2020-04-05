لسد النقص الذي سببه كورونا.. هل يمكن للبشر استخدام أجهزة التنفس الصناعي للحيوانات؟

تحت وطأة الحاجة الملحة إلى أجهزة تنفس صناعي تعالج مرضى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أجاز عدد من الأطباء البيطريين استخدام أجهزة تنفس الحيوانات التي يلجؤون إليها أثناء إجراء الجراحة، كحل مبتكر.

وقالت الطبيبة البيطرية الدكتورة ”تيمنا لي“، إن ”الجهاز الذي يمكن أن يحافظ على تنفس الحيوانات أثناء الجراحة يمكن أن يصلح أيضًا للبشر“، مضيفة أنه ”على جميع المستشفيات والعيادات البيطرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، منح أجهزة التنفس الصناعي التي لديها للمساهمة في علاج الأزمة، وأن العديد منها يصلح للاستخدام البشري بدرجة كبيرة“، بحسب ما ذكره موقع insideedition البريطاني.

وأوضحت الطبيبة البيطرية، أن ”أجهزة التنفس الصناعي التي نستخدمها، تأتي من المستشفيات البشرية على أي حال“.

وفي سياق البحث عن بدائل تعالج النقص الحاد عالميا في أجهزة التنفس الصناعي، الذي نتج عن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا، دخل جراحو التجميل على الخط، مؤكدين وجود حلول بديلة لتوفير هذه الأجهزة.

ونقل التقرير عن جراح التجميل ”يايل هالاس“ قوله، إنه ”يمكن استخدام أجهزة التنفس الصناعي التي غالبا ما توجد في عياداتهم لإجراء عمليات التجميل، مثل: عمليات زرع الثدي والأنف وغيرها“.

وأضاف هالاس لـ Inside Edition ”لدينا معدات لإنقاذ الأرواح في غرف العمليات لا تُستخدم، علينا أن نضعها بين أيدي الذين يمكنهم استخدامها، نحن بحاجة إلى إنقاذ الأرواح“.