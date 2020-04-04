على ذمة طبيب مصري.. ”الشلولو“ وجبة فرعونية تقيك من كورونا (فيديو)

منذ انتشار فيروس كورونا، ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى البرامج التلفزيونية، تنتشر عليها مقاطع تتحدث تارة عن اكتشاف علاج ما للوباء القاتل، وأخرى تتحدث عن سبل الوقاية، وسط ادعاء البعض بالتوصل لعلاج فعال، فيما الفيروس ما زال ينتشر بأغلب بلدان العالم ويحصد حياة المزيد من الضحايا.

هذه المرة، أتت الوصفة من طبيب مصري تحدث عن أكلة فرعونية تعود لـ5 آلاف عام، تحمل اسما غريبا وهو ”الشلولو“، قال إن أكلها كفيل بمنحك حصانة ضد الفيروس القاتل كورونا.

وقال رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي المصري للتغذية الدكتور مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد، إن“الشلولو“، عبارة عن ملوخية جافة تطهى بمياه باردة وكمية كبيرة من الثوم والليمون، وقليل من الملح، وهي تعد مضادا فعالا ضد أغلب الفيروسات بما فيها كورونا المستجد ”كوفيد19“.

وتابع نزيه ”الملوخية تحتوي على مادة لزجة ومخاطية تقوم بتبطين المعدة وتحميها من الالتهاب الذي قد يسببه المكونان الآخران للوجبة ”الليمون والثوم“، وهما من مقاومات الفيروسات“، مشيرًا إلى أن هذه الوجبة تعد أكفأ وأسرع وأرخص طبق صحي ضد كل الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 1070 شخصا، بعد تسجيل 85 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.