سلطنة عمان تسجل الوفاة الثانية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، مساء السبت، تسجيل الوفاة الثانية بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ”الوفاة الجديدة هي لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عاما“.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في السلطنة 277 منها وفاتان و61 حالة تماثلت للشفاء.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و193 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.