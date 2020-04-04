الإمارات.. توقيف عامل تعمد البصق على الخبز

أعلنت شرطة إمارة عجمان في دولة الإمارات؛ القبض على عامل مخبز من الجنسية الآسيوية، تعمد البصق على الخبز، وأحالته إلى الفحص للتأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت الشرطة، عبر حسابها على تويتر؛ بأنها ألقت القبض على العامل، وأحالته إلى الفحص والتحقيق، إضافة إلى التوقيف الانفرادي، بسبب قيامه بذلك السلوك.
ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على عامل آسيوي تعمد البصق على عجين الخبز أثناء إعداده في مخبز بإمارة عجمان، حيث تم توقيفه في الحبس الانفرادي احترازيا و إجراء فحوص وأخذ عينه منه باستدعاء طبيب مختص، كما تم إغلاق المخبز فورا. pic.twitter.com/RxZrqcS6wq
— شبكة أبوظبي ???? (@NET_AD) April 4, 2020
واتخذت دولة الإمارات عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما طالبت المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من الفيروس.