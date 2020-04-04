 الإمارات.. توقيف عامل تعمد البصق على الخبز – إرم نيوز‬‎

الإمارات.. توقيف عامل تعمد البصق على الخبز

الإمارات.. توقيف عامل تعمد البصق على الخبز

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة إمارة عجمان في دولة الإمارات؛ القبض على عامل مخبز من الجنسية الآسيوية، تعمد البصق على الخبز، وأحالته إلى الفحص للتأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشرطة، عبر حسابها على  تويتر؛ بأنها ألقت القبض على العامل، وأحالته إلى الفحص والتحقيق، إضافة إلى التوقيف الانفرادي، بسبب قيامه بذلك السلوك.

واتخذت دولة الإمارات عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما طالبت المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من الفيروس.

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