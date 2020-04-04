الإمارات.. توقيف عامل تعمد البصق على الخبز

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أعلنت شرطة إمارة عجمان في دولة الإمارات؛ القبض على عامل مخبز من الجنسية الآسيوية، تعمد البصق على الخبز، وأحالته إلى الفحص للتأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد. وأفادت الشرطة، عبر حسابها على تويتر؛ بأنها ألقت القبض على العامل، وأحالته إلى الفحص والتحقيق، إضافة إلى التوقيف الانفرادي، بسبب قيامه بذلك السلوك. ألقت القيادة العامة لشرطة…