لماذا تكتسب بعض النساء الوزن عند بلوغهن سن اليأس وما العلاج؟

تعتبر زيادة الوزن عند انقطاع الطمث والوصول لسن اليأس أمر شائع للغاية، وهناك العديد من العوامل التي تلعب دورا مهما في الأمر، كالهرمونات وأسلوب الحياة، والوراثة، ومع ذلك فإن الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى.

وتمر المرأة بتغيرات هرمونية طوال حياتها قد تؤدي إلى العديد من الأعراض، بما في ذلك التغيرات في وزن الجسم.

وتؤثر التغيرات الهرمونية على عملية التمثيل الغذائي، فخلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، تنخفض مستويات البروجسترون، بينما تتذبذب مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير، وفي فترة ما قبل انقطاع الطمث، تنتج المبايض كميات عالية جدا من هرمون الاستروجين، وعندما تصبح دورات الطمث أكثر انتظاما، ينتج المبيضان القليل من هرمون الاستروجين.

وأشارت بعض الدراسات، إلى أن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين قد يعزز زيادة الدهون، لأن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين ترتبط بزيادة الوزن وزيادة دهون الجسم.

وخلال فترة انقطاع الطمث، يعمل انخفاض مستويات هرمون الاستروجين على تخزين الدهون في منطقة البطن التي تكون الدهون الحشوية، المسببة لمقاومة الأنسولين، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وغيرها من المشاكل الصحية.

وتُشير التقديرات إلى أن النساء يزدن في الوزن بحوالي 2-5 رطل (1-2 كغم) خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث.

ويمكن أن يحدث زيادة الوزن أيضا كجزء من الشيخوخة، بغض النظر عن التغيرات الهرمونية، كما تسهم زيادة الشهية والسعرات الحرارية التي تحدث استجابة للتغيرات الهرمونية في زيادة الوزن، إذ إن مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة قد تضعف أيضا وظيفة هرمون اللبتين والببتيد العصبي (الهرمونات التي تتحكم في الامتلاء والشهية).

وهناك بعض النصائح التي يمكنك القيام بها لمنع زيادة الوزن عند انقطاع الطمث، والتي تشمل تقليل الكربوهيدرات، وتناول الألياف وممارسة التمارين الرياضية والاسترخاء قبل النوم والحصول على قسط كاف من النوم.