وفاتان و58 إصابة جديدة بكورونا في العراق

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سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مختلف محافظات البلاد؛ ليرتفع مجموع الإصابات الكلي إلى 878. وقالت الوزارة في بيان، إن ”مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في العاصمة بغداد (3) والبصرة (9) والنجف (34)، والسليمانية (4) وأربيل (6) وديالى (1) والمثنى (1)“.…