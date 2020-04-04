لاحتواء ”كورونا“.. مصر تمنع موائد الإفطار الجماعي في رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، أنها لن تسمح بإقامة موائد إفطار جماعية في رمضان المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وطالبت في بيان ”الجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في شهر رمضان، أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر“.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 985 بينهم 66 وفاة.

واتخذت السلطات المصرية عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا، منها تعليق الدراسة وصلوات الجمعة والجماعة في المساجد، وفرض حظر تجول جزئي في عموم البلاد.

وإجمالا تجاوز عدد المستخدمين الذين يعانون من كورونا حول العالم، مليونا و133 ألف شخص، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا.