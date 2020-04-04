بعد تسجيل 17 إصابة بـ“كورونا“.. وقفة احتجاجية لكوادر معهد الأورام المصري للمطالبة بمسح طبي

نظمت هيئة التمريض والأطباء العاملون بمعهد الأورام في مصر، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام معهد الأورام؛ للمطالبة بإجراء فحص لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان وجود 17 حالة مصابة، أمس الجمعة.

وطالب كادر المعهد بإجراء تحليل لكل العاملين، فيما أغلق المعهد أبوابه أمام الجميع اليوم السبت، للتطهير والتعقيم الكامليْن.

وقال المحتجون إنهم يخشون الاختلاط بأسرهم لعدم نقل الفيروس إليهم.

من جهتها، أعلنت جامعة القاهرة أنها ستتكفل بكل الفحوصات والمسحات والتحاليل الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى في المعهد ومستشفيات قصر العيني على نفقتها، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها.

وأكدت في بيان أنها ”لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعضاء المنظومة الطبية والعاملين والمرضى المترددين على المعهد القومي للأورام“، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه الأطقم، بالإضافة إلى مراجعة سجلات المرضى ضمن إجراءات الترصد والمتابعة.

كما أكدت أنها ستقوم بتوفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، واتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة المعهد القومي للأورام في مصر أعلنت، أمس الجمعة، إصابة 17 من أطقم الأطباء والتمريض بفيروس كورونا انتقل عبر أحد زملائهم إليهم، حيث جرى تحويلهم لمستشفى العزل.