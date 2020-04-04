الداخلية السعودية تقرر عزل أحياء سكنية في مدينة جدة

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قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية في محافظة جدة؛ بسبب وباء كورونا المستجد. وتتضمن الإجراءات منع الدخول إلى الأحياء أو الخروج منها، ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). #عاجل#وزارة_الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية…