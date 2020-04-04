سوريا .. شفاء حالتي إصابة بـ ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 16 حالة تم الإعلان عنها في البلاد، منذ بدء انتشار الفيروس، الذي أصيب به نحو مليون ومئة ألف شخص، حتى الآن، على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة، أن 12 إصابة لا تزال قيد الحجر الصحي، وذلك بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي عن وفاة حالتين جراء الإصابة بالفيروس.

ولم تكشف وزارة الصحة أي معلومات حول المتعافين أو أعمارهم، كما لم تكشف عن طبيعة الإجراءات الخاصة بمتابعة حالة المتعافين بعد الشفاء.

وكانت وزارة الصحة السورية قد كشفت، في 22 آذار/مارس الماضي، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من خارج البلاد، قبل أن يرتفع العدد إلى 16 حالة.

وفرضت السلطات السورية إجراءات وقائية صارمة لمواجهة تفشي الفيروس في البلاد، إذ حذرت منظمات إنسانية دولية من حدوث كارثة إنسانية في حال تفشي الوباء في سوريا، بسبب هشاشة النظام الصحي الذي دمرته الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

وتشير تقارير، إلى أن أعداد المصابين في سوريا تفوق ما هو معلن، وأن السلطات تتكتم على الأرقام الحقيقية.