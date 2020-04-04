المغرب يسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 844 حالة.

وجاء ذلك في إحصاءات رسمية جديدة، سجّلت ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 3182، في حين وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 59 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحالات المصابة في المملكة فقد تصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات في البلاد بـ (241 حالة)، متبوعة بجهات الرباط – سلا – القنيطرة (148 حالة)، ومراكش- آسفي (139 حالة)، وفاس- مكناس (121 حالة)، وطنجة تطوان الحسيمة (58 حالة)، والجهة الشرقية (51 حالة)، ودرعة تافيلالت (36 حالة)، وبني ملال خنيفرة (26 حالة)، وسوس ماسة (19 حالة)، والعيون- الساقية الحمراء (4 حالات)، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة- واد الذهب.

وأهابت وزارة الصحة المغربية، بالمواطنات والمواطنين ”الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية“.