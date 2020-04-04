تقرير: دواء مضاد للطفيليات قد يقضي على فيروس كورونا

توصل باحثون أستراليون إلى أن دواءً يستخدم بعلاج الإصابة بالطفيليات يمكن أن يقضي على فيروس كورونا وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة على الفيروسات داخل مختبر طبي.

وأشار الباحثون في جامعة ”موناش“ بمدينة ملبرون الأسترالية إلى أن دواء ”إيفرمكتين“ يمكنه أن يوقف توالد فيروس ”كوفيد-19“ المسبب لمرض كورونا.

وقالت الدكتورة كايل واجتساف، المشاركة في إعداد دراسة طبية نشرتها مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية:“يعد إيفرمكتين لقاحًا فعالًا ومأمونًا، لكن علينا الآن أن نجري تجربة لنعرف إذا كان هذا الدواء سينجح في القضاء على الفيروس داخل جسم الإنسان.. هذه ستكون خطوتنا التالية بعد نجاح التجربة في المختبر“.

وأضافت:“وجدنا أن جرعة واحدة من هذا الدواء نجحت بقتل جميع الفيروسات في غضون 48 ساعة.. حتى أنه خلال 24 ساعة لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في عدد الفيروسات“.

وأوضحت أن ”إيفرمكتين“ استخدم على نطاق واسع منذ الثمانينيات لمعاجلة قمل الرأس، والجرب، وأمراض طفيلية أخرى، لافتة إلى أن التجربة الأخيرة أجريت على خلايا مزروعة في المختبر، وأنه سيتم إجراء مزيد من التجارب قريبًا لمعرفة إذا كان الدواء سينجح بعلاج مرض كورونا لدى الإنسان.