الصحة العالمية تخصص تريليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن نية المنظمة تخصيص مبلغ مقدر بتريليون دولار في مساعدة الدول الفقيرة والأكثر هشاشة من أجل حمايتها -قدر الإمكان- من تداعيات فيروس أعلنالدول الفقيرة والأكثر هشاشة من أجل حمايتها -قدر الإمكان- من تداعيات فيروس كورونا

وتطرق تيدروس، خلال مؤتمر صحفي، إلى الحديث عن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، معتبرًا أنه أشد خطورة من المرض نفسه، مناشدًا الحكومات بمنح العاملين في القطاع الطبي رواتب مرتفعة ومنتظمة.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية، حكومات الدول بضرورة تنظيم برامج ترفيهية للعناية بمواطنيهم، قائلًا إنه تجب مواجهة فيروس كورونا باتخاذ حزمة من الإجراءات أولها العزل والالتزام بعدم الخروج.

وشدّد تيدروس، على الدول النامية ضرورة التخلص من العواقب الاقتصادية التي تضعها أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك العواقب قد تعرض المجتمع للخطر، لذا فإن المنظمة ستدعم كل من تأثرت دخولهم جرّاء فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صرحت في وقت سابق، بأن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعًا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفًا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.