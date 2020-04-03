وفاة 22 شخصا و185 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 105، وعدد الإصابات إلى 1171 حالة مؤكدة.

وبعد 24 ساعة من ارتفاع لافت في عدد وفيات الوباء القاتل، ذكر البروفيسور جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي بالعاصمة الجزائر، أن 62 مصابا تماثلوا للشفاء.

وأورد فورار أن 419 جزائريا خضعوا لبروتوكول العلاج (الكلوروكين)، مشددا على أن الوقاية تظل العلاج الوحيد وتفرض التزام مواطنيه بتدابير الحجر المنزلي.

وأبرز المتحدث باسم اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة انتهاء عملية الحجر الصحي لآلاف المغتربين دون تسجيل إصابات جديدة.

ولا يزال فيروس كوفيد 19 منحصرا في 40 ولاية، أكبرها ولاية البليدة (385 إصابة)، والعاصمة (154 إصابة).