تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى820.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق“.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة ”شملت 9 حالات في النجف، و11 في السليمانية و12 في ذي قار، و3 في أربيل، إضافة إلى حالات متفرقة في مناطق محافظات أخرى“.

وأضافت أنه ”تم تسجيل 24 حالة شفاء تام، و4 في بغداد، و8 في النجف، و10 في البصرة، و1 في أربيل“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”عدد الإصابات بلغ 820 إصابة، فيما كان مجموع الوفيات 54، أما حالات الشفاء فقد بلغت 226“.