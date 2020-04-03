وزير الصحة الألماني: الدول تتنازع للحصول على كمامات صينية

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن الأجهزة المسؤولة عن المشتريات في بلدان العالم ”تتنازع“ مع بعضها للحصول على كمامات صينية الصنع بفعل زيادة الطلب العالمي.

وخلال زيارة لشركة لوجستيات تسعى لمساعدة ألمانيا في الحصول على معدات أساسية أثناء مكافحة جائحة كورونا، قال الوزير إن هناك مجالا لمزيد من التعاون الأوروبي في تصنيع كمامات واقية.

وردا على سؤال بشأن شراء الولايات المتحدة شحنات من الكمامات سبق أن اشترتها بلدان أخرى بالفعل، قال سبان ”نسمع قصصا عن نزاع الناس حرفيا على الكمامات في الصين، وهذا ليس تطورا جيدا، لكنه يعكس قوة الطلب“.