ولادة طفل في إيران مصابا بكورونا

ولد في إيران طفل مصاب بفيروس كورونا، حيث كانت والدته مصابة بالمرض وهي حامل به.

وبحسب جامعة محافظة يزد للعلوم الطبية، فإن حديث الولادة، يزن 800 غرام، وكانت هناك شكوك حول إصابة والدته بفيروس كورونا.

ووقال رئيس الجماعة: ”كنا نتصور أن الطفل ليس مصابًا بفيروس كورونا، وبعد إجراء الاختبار تبين أنه مصاب بالفيروس“، مشيرًا إلى أن ”هذا الطفل المبتسر ولد قبل حوالي أسبوعين في المركز الطبي بمدينة يزد“.

وتعد محافظة يزد الواقعة وسط إيران، من المحافظات التي تشهد نسبة إصابات ووفيات كبيرة، جراء تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن عدة حالات في العالم شهدت ولادة حوامل مصابات بفيروس كورونا، مع سلامة المواليد من الإصابة بالوباء.