أستراليا تطرح افتراضية صادمة لأعداد مصابي كورونا حول العالم

قال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا، بريندان ميرفي، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى عشرة ملايين شخص على مستوى العالم، ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس شديد العدوى.

وتحدث بريندان ميرفي، للصحفيين: ”لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو خمسة أو عشرة أضعاف“.

وأضاف ميرفي أن معدلات الوفيات تتفاوت بشدة حول العالم لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كما سلط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة.

وأبلغت أستراليا عن نحو 5300 إصابة و28 حالة وفاة حتى الآن.