”فوجي فيلم“ تبتكر جهازا يظهر نتائج فحص كورونا في ساعتين

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قالت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية: إنها ابتكرت جهاز اختبار جديدا لفيروس كورونا يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فقط. وذكرت الشركة، اليوم الجمعة، أن الجهاز من ابتكار (فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب) التابعة لها، وسيطرح في 15 نيسان/ أبريل . وذكرت أن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 سيكون قادرا…