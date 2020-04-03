مسؤول صيني: خطر عودة وباء كورونا في ووهان ما زال كبيرا

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حذر مسؤول صيني من أن خطر عودة وباء كورونا في مدينة ووهان، ”ما زال كبيرا“. وقال رئيس لجنة الحزب الشيوعي في ووهان، وانغ تشونغ، في بيان، إن ”خطر حدوث عودة لوباء كورونا بالمدينة ما زال كبيرا بسبب المخاطر الداخلية والخارجية“. وشدد البيان الذي نشرته حكومة مدينة ووهان، أنه ”يتعين مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.. يجب أن…