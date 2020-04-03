إصابة نجل الفنانة جوليا بطرس بفيروس كورونا

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أصيب نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، بفيروس كورونا، خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن للدراسة. ونقل الصحفي اللبناني سعيد حريري، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، عن البرلماني إلياس بو صعب، زوج جوليا بطرس، مساء الخميس: ”أصيب ابني بفيروس كورونا في لندن مثله مثل 70% من المصابين هناك“. وأضاف النائب اللبناني: ”أشكر الله على سلامته…