 إصابة نجل الفنانة جوليا بطرس بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

إصابة نجل الفنانة جوليا بطرس بفيروس كورونا

إصابة نجل الفنانة جوليا بطرس بفيروس كورونا

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أصيب نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، بفيروس كورونا، خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن للدراسة.

ونقل الصحفي اللبناني سعيد حريري، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، عن البرلماني إلياس بو صعب، زوج جوليا بطرس، مساء الخميس: ”أصيب ابني بفيروس كورونا في لندن مثله مثل 70% من المصابين هناك“.

وأضاف النائب اللبناني: ”أشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك“.

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