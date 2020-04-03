إصابة نجل الفنانة جوليا بطرس بفيروس كورونا

أصيب نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، بفيروس كورونا، خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن للدراسة.
ونقل الصحفي اللبناني سعيد حريري، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، عن البرلماني إلياس بو صعب، زوج جوليا بطرس، مساء الخميس: ”أصيب ابني بفيروس كورونا في لندن مثله مثل 70% من المصابين هناك“.
وأضاف النائب اللبناني: ”أشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك“.
إبن الوزير السابق إلياس بو صعب و الفنانة #جوليا_بطرس أصيب ب #كورونا وقد صرّح بو صعب: ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك واشكر الله على سلامته.
ألف سلامة للجميع ????????????????@JuliaBoutros1 @EliasBouSaab
— SaidHariri ????????سعيدحريري (@saidhariri) April 2, 2020