فرنسا.. إصابة 4 من العاملين بقصر الإليزيه بفيروس كورونا‎

أكدت صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية إصابة 4 من العاملين بقصر الإليزيه بفيروس كورونا ، ويتعلق الأمر بكبار الخدم الذين كانوا على اتصال مباشر مع مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، ويقومون بخدمة ضيوفه.

ولم تظهر لحد الساعة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي علامات للإصابة بكوفيد19 ، إلا أنه لم يظهر للعموم منذ زيارته لمستشفى مدينة ”مولوز“ الموبوءة يوم 25 آذار/مارس، حيث ذهب لتحية العناصر الطبية التي تعمل بجد لمواجهة المرض.

أما زوجته ”بريجيت“ فملتزمة بالحجر الصحي الذي فرض على الفرنسيين، وتتواصل مع أبنائها من خلال الوسائل التكنولوجية حسب موقع ”كلوزر“.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس المنصرم، عن تقليص دعوات الغداء للأدنى، مع إقرار منع 800 موظف داخل الإليزيه من الاقتراب من الرئيس ماكرون، مع تعقيم كل مكاتبه وأقلامه كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

فيروس كورونا الذي اجتاح فرنسا لم ينج منه حتى أبرز السياسيين بها، حيث أصيب وزير الثقافة ”فرانك ريستير“، وكاتبة الدولة ”برون بوارسون“، كما توفي بالمرض ”باتريك دوفيدجيان“ الوزير السابق في حكومة نيكولا ساركوزي.

وسجلت فرنسا حتى مساء اليوم الخميس 14638 حالة إصابة منذ بدء الوباء، و894 حالة وفاة خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة حسب التصريح الرسمي.