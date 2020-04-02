إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة المليون

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، مساء الخميس، لتتخطى حاجز المليون، بزيادة 500 ألف شخص خلال أسبوع.

جاء ذلك وفق ما أظهرت أرقام منصة ”ورلدو ميترز“ المتخصصة في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم.

وأظهرت الأرقام ارتفاع إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم إلى مليون و900 شخص، وذلك بعد نحو ساعة من تخطي حصيلة الوفيات عتبة الـ50 ألفا.

ووفق هذه الإحصائية، فإن نسبة الوفيات مقارنة بالمصابين وصلت إلى 5%.

وبالنظر إلى أرقام الوفيات والإصابات قبل أسبوع، يظهر الآن أن حصيلتهما تضاعفت بمقدار الضعفين، خلال أسبوع فقط.