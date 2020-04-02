إجلاء جماعي لمسنين في بلدة إسرائيلية يهودية متطرفة إثر تفشي فيروس كورونا‎

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية متطرفة شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.

وسيتم نقل نحو 4500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براق بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها.

ولم يذكر بيان الحكومة، موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).

ويقدر خبراء الطب، أن ما يصل إلى 38% من سكان بني براق البالغ عددهم 200 ألف مصابون بالفيروس، وأن البلدة قد تشكل قريبا ما يصل إلى 30% من الحالات على مستوى البلاد.

ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية في بني براق، التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أعلى 100 مرة تقريبا من المتوسط الوطني، والعديد من السكان فقراء وبعضهم استمع إلى الحاخامات الذين رفضوا إجراءات مكافحة الفيروس لعدم ثقتهم في الدولة.