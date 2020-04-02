وفاتان و33 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس، مساء اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة إلى جانب 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبذلك، ترتفع حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 455 إصابة، في حين ارتفعت حالات الوفاة مع الحالتين الجديدتين إلى 14 حالة.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والعام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد؛ حماية للأمن الصحي للبلاد.

من جانب آخر، قالت الوزارة إنه في إطار المتابعة الحثيثة للوافدين تم إلى حد اليوم إخضاع 18882 شخصا للحجر الصحي الذاتي، منهم 16245 أتموا فترة المراقبة الصحية، و2637 ما زالوا تحت الحجر.