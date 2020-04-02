الأردن.. 21 إصابة جديدة بكورونا وحظر شامل للتجوال

أعلن الأردن، مساء اليوم الخميس، حظرا شاملا للتجوال، لمدة 24 ساعة، مع تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 299.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي مشترك لوزيري الصحة الأردني سعد جابر، والإعلام أمجد العضايلة بالمركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في العاصمة عمّان.

وأوضح وزير الصحة أنه تم تسجيل شفاء 9 حالات في مستشفى الأمير حمزة، لترتفع بذلك حالات الشفاء إلى 45 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة اليوم الخميس، ليستقر عدد الوفيات عند 5.

وأكد وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، في بداية الإيجاز أن هناك تحقيقات مكثفة تجري فيما يتعلق بـ“تزوير“ التصاريح، التي منحت لبعض العاملين في القطاعات الحيوية، وتوفر لهم حرية الحركة أثناء حظر التجوال.

وأضاف أن ”المملكة ستعيش حظرا شاملا لمدة 24 ساعة، اليوم الخميس.. بداية من الساعة الـ6 من مساء اليوم تم إلغاء جميع التصاريح الورقية، واعتماد أخرى إلكترونية، منعا للتزوير“.