رويترز: إصابات كورونا في العراق تفوق المعلن بآلاف

نقلت وكالت رويترز قول ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بفيروس كورونا ومسؤول في وزارة الصحة العراقية ومسؤول سياسي كبير ”إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يفوق بآلاف الرقم المعلن“ وهو 772.

ونسبت الوكالة إلى المصادر التي طلبت المصادر عدم ذكر أسمائها قولها إن السلطات العراقية ”أمرت الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام“.

وقال الأطباء الثلاثة الذين يعملون في فرق طبية تساعد في اختبار الحالات المشتبه بإصابتها في بغداد ”إن عدد الحالات المؤكدة، استنادا لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج التحاليل اليومية، يتراوح بين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف“ لكن كل واحد منهم ذكر تقديرا مختلفا للعدد.

ولم يتسن الوصول بعد لوزارة الصحة العراقية، المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، للتعليق على الأمر.

وقالت الوزارة في أحدث بيان يومي لها، اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 772 مصابا توفي منهم 54.